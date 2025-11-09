PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrrad-Diebstahl

Unkel-Scheuren (ots)

In der Nacht des 07.11.2025 auf den 08.11.2025 wurde im Grünen Weg, Unkel-Scheuren, ein S-Pedelec aus dem Garten der Geschädigten gestohlen. Bei dem S-Pedelec handelte es sich um ein graues Cube-Kathmandu mit elektrischem Motor. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise zu dem bisher unbekannten Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein
E-Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de
Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

