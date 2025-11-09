Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrrad-Diebstahl
Unkel-Scheuren (ots)
In der Nacht des 07.11.2025 auf den 08.11.2025 wurde im Grünen Weg, Unkel-Scheuren, ein S-Pedelec aus dem Garten der Geschädigten gestohlen. Bei dem S-Pedelec handelte es sich um ein graues Cube-Kathmandu mit elektrischem Motor. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise zu dem bisher unbekannten Täter.
