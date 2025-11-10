Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Alkoholeinfluss
Wissen (ots)
Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 10.11.2025 gegen 00:15 Uhr in der Schloßstraße einen 26-jährigen Ford-Fahrer. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1 Promille ergab. Dem 26-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell