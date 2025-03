Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin: 63-Jährige schwer verletzt - 2503016

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwoch, 5. März 2025, kam es in Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin angefahren wurde. Die 63-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann aus Monheim am Rhein mit seinem VW Golf den Holzweg in Richtung Fichtestraße. Als er beabsichtigte, links in die Fichtestraße abzubiegen, wurde er nach eigenen Angaben durch die Sonne geblendet und kollidierte mit einer 63-jährigen Fußgängerin, die mit ihrem Hund die Fichtestraße überquerten wollte.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Rettungskräften brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der ebenfalls verletzte Hund wurde in die Obhut des Sohnes der Fußgängerin gegeben.

