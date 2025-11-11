PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der L270 im Bereich der Ortslage Hümmerich

Hümmerich (ots)

Am 10.11.2025, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der der L270 zwischen Willroth und Neustadt/Wied im Bereich der Ortslage Hümmerich eine Verkehrsunfallflucht. Ein LKW, helle Fahrzeugfarbe und vermutlich 7,5 Tonnen, verlor in Fahrtrichtung Neustadt/Wied Kieselsteine von der Ladefläche. Diese beschädigten die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem Unfallverursacher liegen zur Zeit keine weiteren Hinweise vor.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

