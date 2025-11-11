Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

56307 Dernbach (ots)

Im Zeitraum Im Zeitraum vom 08.11.; 18:00 Uhr - 11.11.; 15:00 Uhr wurde ein in der Hochstraße in Dernbach geparkter weißer Transport beschädigt. Augenscheinlich wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell