Bundespolizeidirektion München: Neue Kenntnisse zur gefährlichen Körperverletzung am Bahnhof Augsburg-Oberhausen

Augsburg-Oberhausen (ots)

In einer Pressemitteilung vom 12. Februar 2025 hatte die Bundespolizeiinspektion Nürnberg über eine gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Augsburg-Oberhausen berichtet (siehe Anhang). Die ersten Ermittlungsergebnisse zeigen ein etwas anderes Bild des Geschehens als ursprünglich berichtet:

Montagabend (10. Februar) gegen 19:45 Uhr bedrohte ein 20-jähriger Deutscher am Bahnhof Augsburg-Oberhausen einen unbekannten Reisenden. Der Mann schubste den Unbekannten mehrfach, packte ihn im weiteren Verlauf an seiner Oberbekleidung, worauf beide zu Boden gingen. Der Angegriffene schlug daraufhin mehrmals auf den 20-Jährigen ein. Dieser ließ von dem Unbekannten ab und begab sich in die einfahrenden Bayerische Regionalbahn. Hier sprach er die Zugbegleiterin an und teilte den Sachverhalt wie in der ersten Pressemitteilung vom 12. Februar geschildert mit.

Der Unbekannte konnte mit der RB 86 vom Tatort in Richtung Dinkelscherben weiterreisen. Dank der Aussage eines mitreisenden Zeugen konnte ermittelt werden, dass der unbekannte Geschädigte und zugleich Beschuldigter in Dinkelscherben die Bahn verließ.

Aufgrund der neu gewonnen Erkenntnisse ermittelt die Bundespolizei nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

