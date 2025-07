POL-VDMZ: Lebensmitteltransport auf der A 61 gestoppt

Bingen am Rhein (ots) - Am Sonntagmittag um 11:13 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten niederländischen Motorradfahrern. Am Unfallort kann eruiert werden, dass eine Taube die Fahrbahn gekreuzt hat, ein unbekanntes Fahrzeug abrupt abgebremst hat und die beiden Motorräder ebenfalls abrupt abgebremst haben. In der ...

mehr