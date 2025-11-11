PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Hamm (Sieg) (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025, kam es zwischen 09:40 Uhr und 09:50 Uhr auf dem Parkplatz der Lindenallee 52-58 in Hamm (Sieg) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter unberechtigter Weise von der Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
PIAltenkirchen.Wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 17:37

    POL-PDNR: Einbruch und versuchte Einbrüche in der Ortslage Puderbach

    Puderbach (ots) - In der Nacht vom 10.11. auf den 11.11., zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es in Puderbach zu mehreren Einbruchsversuchen und einem vollendeten Einbruch in Wohnhäuser und Gartenhütten. Betroffen waren zwei Objekte in der Wiesenstraße sowie ein Objekt in der Straße "Wernersgarten". Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 17:06

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

    56307 Dernbach (ots) - Im Zeitraum Im Zeitraum vom 08.11.; 18:00 Uhr - 11.11.; 15:00 Uhr wurde ein in der Hochstraße in Dernbach geparkter weißer Transport beschädigt. Augenscheinlich wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten entsprechende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren