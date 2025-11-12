POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

Hamm (Sieg) (ots) - Am Dienstag, den 11.11.2025, kam es zwischen 09:40 Uhr und 09:50 Uhr auf dem Parkplatz der Lindenallee 52-58 in Hamm (Sieg) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter unberechtigter Weise von der Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

