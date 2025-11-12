PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

Birnbach (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 8 in Birnbach durch. Hierbei konnten 170 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 07:53

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025, ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 16.35 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf einem Parkplatz zwischen der Straße Auf der Bitze und der Lindenallee abgestellter, Pkw Seat Leon durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 19:14

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Dienstag, den 11.11.2025, kam es zwischen 09:40 Uhr und 09:50 Uhr auf dem Parkplatz der Lindenallee 52-58 in Hamm (Sieg) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter unberechtigter Weise von der Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren