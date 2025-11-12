Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen
Birnbach (ots)
Am Dienstag, 11.11.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 8 in Birnbach durch. Hierbei konnten 170 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
