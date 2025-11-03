PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, Nonnenwall/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Am Nonnenwall sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen, indem sie gewaltsam eine Tür öffneten. Die Tatzeit liegt zwischen 9 Uhr am 27.10.25 und 9.55 Uhr am Montag (03.11.25). Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

