POL-COE: Dülmen, Nonnenwall/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Am Nonnenwall sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen, indem sie gewaltsam eine Tür öffneten. Die Tatzeit liegt zwischen 9 Uhr am 27.10.25 und 9.55 Uhr am Montag (03.11.25). Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
