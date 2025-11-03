POL-COE: Dülmen, Nonnenwall/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Samstag (01.11.25) in ein Haus an der Straße Im Flothfeld eingebrochen. Zwischen 13 und 21.15 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

