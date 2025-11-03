POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße/ Ford Focus brannte
Coesfeld (ots)
Aus bisher nicht bekannten Gründen brannte am Samstag (01.11.25) ein grauer Ford Focus an der Bahnhofstraße. Gegen 18.40 Uhr stand dieser auf einer Zufahrt. Durch das Feuer wurde ein angrenzender Zaun beschädigt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
