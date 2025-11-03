POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Freitag (31.10.25) einen 13-jährigen Nottulner auf dem Edeka-Parkplatz geschlagen. Gegen 21.55 Uhr kam es zu einem Streit, worauf es zu dem Schlag kam. Der Nottulner ging im Anschluss nach Hause. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: -männlich -15 bis 16 Jahre -1,60 bis 1,70 Meter -weiße Mütze mit schwarzen Augen der Marke "CP Company" Die Polizei in Dülmen ...

mehr