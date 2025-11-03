PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Samstag (01.11.25) in ein Haus an der Straße Im Flothfeld eingebrochen. Zwischen 13 und 21.15 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:11

    POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße/ Ford Focus brannte

    Coesfeld (ots) - Aus bisher nicht bekannten Gründen brannte am Samstag (01.11.25) ein grauer Ford Focus an der Bahnhofstraße. Gegen 18.40 Uhr stand dieser auf einer Zufahrt. Durch das Feuer wurde ein angrenzender Zaun beschädigt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:42

    POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/ Jugendlicher geschlagen

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Freitag (31.10.25) einen 13-jährigen Nottulner auf dem Edeka-Parkplatz geschlagen. Gegen 21.55 Uhr kam es zu einem Streit, worauf es zu dem Schlag kam. Der Nottulner ging im Anschluss nach Hause. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: -männlich -15 bis 16 Jahre -1,60 bis 1,70 Meter -weiße Mütze mit schwarzen Augen der Marke "CP Company" Die Polizei in Dülmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren