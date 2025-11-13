Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Etzbach (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall an der Einmündung Bundesstraße (B) 62 / Rother Straße in Etzbach. Hierbei beabsichtigte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer, von der Rother Straße, nach links, in die B 62 einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem Pkw, der die B 62, aus Richtung Roth, Ortsteil Oettershagen, kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 35-jährige Fahrer dieses Pkw sowie zwei Insassen im Alter von 9 und 6 Jahren Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell