Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Etzbach (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 62 in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer an der Einmündung B 62 / Rother Straße, von der Rother Straße, nach links, in die B 62 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Leichtkraftrad, welches die B 62, aus Richtung Roth, Ortsteil Oettershgen, kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 16-jährige Fahrer des Zweirades leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell