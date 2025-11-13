Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Firmengebäude in Anhausen

Anhausen (ots)

Im Zeitraum vom 12.11.2025, 18:00 Uhr bis 13.11.2025, 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in ein Firmengebäude im Industriegebiet Anhausen. Das Gebäude wurde von den Tätern nach Diebesgut durchsucht. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei Straßenhaus bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

