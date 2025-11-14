PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Straßenhaus (ots)

Am 14.11.2025 zwischen 16:10 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Oberdorfstraße in Straßenhaus. In einem unbeobachteten Moment drang eine unbekannte Täterschaft über die Terrassentür in das Objekt ein und entwendete in der Folge unbemerkt mehrere Wertgegenstände.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

  • 14.11.2025 – 11:54

    POL-PDNR: LKW-Fahrer mit über 2 Promille gestoppt

    Herdorf (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am 13.11.2025 gegen 15:30 Uhr einen im Bereich der Hellertalstraße vor ihm fahren LKW, welcher sehr unsicher geführt werde. Dabei soll es immer wieder zu Gefährdungen anderer gekommen sein. Eine umgehend entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den LKW mit polnischer Zulassung noch im Stadtgebiet Herdorf antreffen und kontrollieren. Ein bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:27

    POL-PDNR: mehrere Pkw-Aufbrüche in Wallmenroth, Geldbörsen entwendet

    Wallmenroth (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 13.11.2025, 20:30 Uhr und Freitag, 14.11.2025, 07:00 Uhr kam es in Wallmenroth in den Straßen Dorfstraße und Schöpperwiese zu Aufbrüchen mehrerer Pkw. An den Fahrzeugen wurden die Scheiben der Beifahrertür eingeschlagen und im Pkw liegende Geldbörsen entwendet. Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:20

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall mit zwei Toten

    Bad Hönningen (ots) - Am Freitagmorgen (14.11.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L254 innerhalb der Gemarkung Bad Hönningen. Eine 35-jährige PKW-Führerin aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen beabsichtigte einen vor ihr fahrenden LKW zu überholen. Nach Abschluss des Überholvorgangs kam sie von der Fahrbahn ab, wo sie schlussendlich mit einem ...

    mehr
