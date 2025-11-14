Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Straßenhaus (ots)

Am 14.11.2025 zwischen 16:10 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Oberdorfstraße in Straßenhaus. In einem unbeobachteten Moment drang eine unbekannte Täterschaft über die Terrassentür in das Objekt ein und entwendete in der Folge unbemerkt mehrere Wertgegenstände.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell