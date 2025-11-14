PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: LKW-Fahrer mit über 2 Promille gestoppt

Herdorf (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am 13.11.2025 gegen 15:30 Uhr einen im Bereich der Hellertalstraße vor ihm fahren LKW, welcher sehr unsicher geführt werde. Dabei soll es immer wieder zu Gefährdungen anderer gekommen sein. Eine umgehend entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den LKW mit polnischer Zulassung noch im Stadtgebiet Herdorf antreffen und kontrollieren. Ein bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde von dem georgischen Staatsbürger eine Sicherheitsleistung erhoben. Ebenso wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der LKW wurde durch ein Abschleppunternehmen bis auf Weiteres in Verwahrung genommen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zur Fahrweise des LKW oder Meldungen von Zeugen bzw. Geschädigten der gefährlichen Fahrweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:27

    POL-PDNR: mehrere Pkw-Aufbrüche in Wallmenroth, Geldbörsen entwendet

    Wallmenroth (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 13.11.2025, 20:30 Uhr und Freitag, 14.11.2025, 07:00 Uhr kam es in Wallmenroth in den Straßen Dorfstraße und Schöpperwiese zu Aufbrüchen mehrerer Pkw. An den Fahrzeugen wurden die Scheiben der Beifahrertür eingeschlagen und im Pkw liegende Geldbörsen entwendet. Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:20

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall mit zwei Toten

    Bad Hönningen (ots) - Am Freitagmorgen (14.11.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L254 innerhalb der Gemarkung Bad Hönningen. Eine 35-jährige PKW-Führerin aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen beabsichtigte einen vor ihr fahrenden LKW zu überholen. Nach Abschluss des Überholvorgangs kam sie von der Fahrbahn ab, wo sie schlussendlich mit einem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:02

    POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

    Mammelzen (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Mammelzen, Siegener Straße, durch. Hierbei konnten insgesamt 63 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren