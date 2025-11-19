Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (10.11.-16.11.2025) wurden in Oberhausen insgesamt neun Wohnungseinbrüche angezeigt.

Donnerstagabend (13.11.)

Im Stadtteil Holten verließ eine 63-jährige Bewohnerin am Nachmittag ihre Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Als sie am Abend zurückkehrte und die Wohnungstür öffnete, fiel ihr sofort ein im Flur liegender Besen auf. Kurz darauf bemerkte sie die offenstehende Balkontür sowie das völlig durchwühlte Wohnzimmer. Die Täter hatten die Balkontür augenscheinlich aufgehebelt. Insgesamt entwendeten die Unbekannten 4.000 Euro Bargeld, mit dem sich die Geschädigte eigentlich ein neues Auto kaufen wollte. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei Oberhausen appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam zu sein, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden und Wohnungen stets sorgfältig zu sichern. Zudem wird dringend davon abgeraten, größere Bargeldsummen oder wertvollen Schmuck zu Hause aufzubewahren. Nutzen Sie stattdessen sichere Aufbewahrungsorte wie Bankschließfächer, um Einbrechern keine Gelegenheit zu bieten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell