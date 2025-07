Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 23.07.2025 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer die Weidaer Straße und wollte in die Straße Am Weinberg abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er einen 21-jährigen PKW Fahrer, welcher ihm in der Straße Am Weinberg entgegenkam. Der 62-jährige versuchte noch auszuweichen. Dies misslang und es kam zu einer Kollision, sodass der 62-Jährige in der Folge gegen einen Gartenzaun fuhr. Bei dem Unfall zog sich der 62-jährige leichte Verletzungen zu und es entstand geringer Sachschaden. (BF)

