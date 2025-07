Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 23.07.2025 gegen 15:15 Uhr befuhr eine 15-jährige Mopedfahrerin mit ihrer gleichaltrigen Freundin als Sozius die Dorfstraße in Kahmer. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 15-jährige in einer Rechtskurve in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 32-jährigen PKW Fahrerin. Bei dem Unfall wurden beide 15-jährigen Mädchen verletzt, so dass sie in ein Klinikum verbracht wurden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell