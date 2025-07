LPI-G: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 22.07.2025 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Paketzusteller mit seinem Transporter rückwärtsfahrend die Straße am Rundteil in Zeulenroda-Triebes. Beim Rückwärtsfahren übersah der 29-jährige einen am Straßenrand stehenden 80-jährigen Fußgänger und fuhr diesen an. Der ältere Mann stürzte durch die Kollision und zog sich Verletzungen zu, weswegen er in ein Klinikum ...

