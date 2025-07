Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Paketzusteller übersieht Passant

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 22.07.2025 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Paketzusteller mit seinem Transporter rückwärtsfahrend die Straße am Rundteil in Zeulenroda-Triebes. Beim Rückwärtsfahren übersah der 29-jährige einen am Straßenrand stehenden 80-jährigen Fußgänger und fuhr diesen an. Der ältere Mann stürzte durch die Kollision und zog sich Verletzungen zu, weswegen er in ein Klinikum verbracht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell