Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zuvor entwendetem Pkw in Sande

Sande (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.11.2025 wurde der Polizei zunächst ein Verkehrsunfall in der Straße Groß Belt in Sande gemeldet. Ein Anrufer hatte gegen 05:13 Uhr mitgeteilt, dass ein Pkw offenbar mit einem Laternenmast kollidiert und anschließend in einen Graben geraten war. Personen, die dem Fahrzeug zugeordnet werden konnten, waren vor Ort nicht anzutreffen. Kurz darauf, gegen 05:17 Uhr, meldete ein weiterer Anrufer den Diebstahl seines Pkw vom Parkplatz einer Veranstaltungslokalität in der Weserstraße in Sande. Der Fahrzeughalter hatte nach eigenen Angaben gegen 05:00 Uhr festgestellt, dass sein Fahrzeugschlüssel nicht mehr in seiner Hosentasche war und daraufhin vergeblich auf dem Parkplatz nach seinem Auto gesucht, bevor er den Notruf wählte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um den zuvor als gestohlen gemeldeten Pkw handelte. Die Ermittlungen zum Diebstahl sowie zu den Umständen des Unfalls dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

