PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anders als tatsächlich geschehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Kurz vor 20 Uhr erging ein Notruf, da sich zwei Personen im Bereich des Steinweges prügeln sollen. Rasch verlegten die alarmierten Beamten vor Ort und trafen auf die zwei benannten Personen. Doch wie eine körperliche Auseinandersetzung sah es nicht aus. Dies bestätigte auch die Befragung der zwei Männer. Beide gaben unabhängig voneinander an, dass es zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung kam. Der Grund blieb verborgen. Ein strafbares Handeln indes konnte nicht eruiert werden. Es folgte je eine eindringliche Belehrung und die zwei Streithähne gingen ihrer Wege.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Rauchentwicklung in den Abendstunden

    Jena (ots) - Starke Rauchentwicklung sowie Brandgeruch meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Dienstagabend, gegen 21:20 Uhr, aus einem Schulgebäude in der Dammstraße. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei trafen zeitnah am Einsatzort ein. Hier konnte Rauch aus dem 2. Obergeschoss her festgestellt werden. Die Kameraden löschten die betreffende Stelle ab. Der betroffene Bereich wird gerade saniert, sodass ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Rollator mutwillig beschädigt

    Jena (ots) - Dienstagmittag teilte eine Anwohnerin der Ernst-Schneller-Straße das Fehlen ihres im Hausflur abgestellten Rollator mit. Die eingesetzten Beamten indes mussten nicht lange nach dem vermeintlichen Stehlgut suchen - es lag auf dem Vordach. Unbekannte hatten sich der Fortbewegungshilfe bemächtigt und dieses unverfroren aus dem Fenster geworfen. Dadurch wurde der Rollator derart beschädigt, dass seine Funktion ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Radfahrer beachtet Pkw nicht

    Jena (ots) - Am Dienstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Schützenhofstraße und Closewitzer Straße ein Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Eine 54-jährige Radfahrerin befuhr die Schützenhofstraße in Richtung Dornburger Straße. Im Kreuzungsbereich wollte ein 36-Jähriger mit seinem Skoda von der Closewitzer Straße auf die Schützenhofstraße auffahren, wobei dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren