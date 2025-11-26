Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anders als tatsächlich geschehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Kurz vor 20 Uhr erging ein Notruf, da sich zwei Personen im Bereich des Steinweges prügeln sollen. Rasch verlegten die alarmierten Beamten vor Ort und trafen auf die zwei benannten Personen. Doch wie eine körperliche Auseinandersetzung sah es nicht aus. Dies bestätigte auch die Befragung der zwei Männer. Beide gaben unabhängig voneinander an, dass es zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung kam. Der Grund blieb verborgen. Ein strafbares Handeln indes konnte nicht eruiert werden. Es folgte je eine eindringliche Belehrung und die zwei Streithähne gingen ihrer Wege.

