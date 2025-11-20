Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeugensuche nach mögl. Verkehrsgefährdung durch silbernen Peugeot 208

66709 Weiskirchen (ots)

Am 20.11.2025, wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland gegen 10:15 Uhr mitgeteilt, das auf der Strecke von Weiskirchen in Richtung Rappweiler (L 157) ein silberner Peugeot 208 derart in Schlangenlinien geführt wurde, so dass der Gegenverkehr mehrfach ausweichen musste, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug konnte durch Mithilfe von Zeugen letztlich festgestellt und der Fahrzeugführer überprüft werden. Es handelte sich um einen 85-jährigen Fahrzeugführer aus Rheinland-Pfalz. Hinweise auf Fahruntüchtigkeit konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Nordsaarland bittet darum, dass sich Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden und ausweichen mussten, unter Tel.: 06871/90010 melden.

