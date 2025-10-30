Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamten während Verkehrskontrolle - Polizist verletzt und Angreifer schwer verletzt - FOLGEMELDUNG

Wiesbaden / Wetzlar (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg - Zweigstelle Wetzlar - und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA)

Am Mittwochabend (29.10.) wurde ein Streifenpolizist gegen 20.30 Uhr während einer Verkehrskontrolle in Aßlar-Bechlingen, Lahn-Dill-Kreis, von einem Autofahrer angefahren und verletzt. Der Polizist machte daraufhin von seiner Schusswaffe Gebrauch und schoss auf den Angreifer, der dabei schwer verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6147858) .

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte die Polizeistreife der Polizeistation Wetzlar den 29-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser Kontrolle wollte sich der Mann jedoch durch Flucht entziehen. Er fuhr auf einen der Beamten zu, erfasste ihn mit seinem BMW und verletzte diesen. Der 53-jährige Polizeibeamte schoss daraufhin auf den Angreifer, der dabei schwer verletzt wurde. Die im Fahrzeug des Angreifers befindliche 25-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Autofahrer ist derzeit stabil. Der Polizeibeamte konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

Der Polizeieinsatz dauerte mehrere Stunden. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, Spuren wurden gesichert. Die Auswertung dauert noch an.

Das HLKA hat, wie in diesen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe und der Tatablauf sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Ebenso wird geprüft, ob der Autofahrer alkoholisiert und / oder unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Tötung gemäß § 211 Strafgesetzbuch eingeleitet.

Die Pressehoheit obliegt für das weitere Verfahren der zuständigen Staatsanwaltschaft Limburg. Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

