Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Damit Scherze nicht als Straftat enden: Halloween verantwortungsbewusst feiern

Wiesbaden (ots)

Schaurig-schöne Gestalten werden am Halloween-Abend (31. Oktober) wieder von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten bitten. Erhalten sie nichts, spielen sie manchmal Streiche. Doch Vorsicht - einige Scherze sind nicht lustig, sondern strafbar.

Die hessische Polizei hatte im vergangenen Jahr in den Abend- und Nachstunden an Halloween deutlich mehr zu tun, als im gleichen Zeitraum eine Woche vorher. Zahlreiche vermeintliche Halloween-Scherze kamen zur Anzeige, es wurden unter anderem Eier an Hauswände oder Fenster geworfen, Feiernde gerieten untereinander und mit Außenstehenden in Streit, es kam zu Diebstahls-, Bedrohungs- und Körperverletzungsdelikten.

Damit Halloween für Alle ein Fest voller Freude wird, sollten einige Regeln eingehalten werden. Denn: Müll in Vorgärten zu verteilen, Farbe an Hauswände zu schmieren, Böller in Briefkästen zu zünden oder Autos zu zerkratzen, sind keine Kavaliersdelikte, sondern Sachbeschädigungen. Gruseln ist in Ordnung, andere verängstigen nicht. Waffen und Waffennachbildungen sind keine Accessoires, das Tragen von sogenannten Anscheinswaffen ist verboten.

Eltern und andere Erziehungsverantwortliche werden gebeten, Kindern und Jugendlichen zu erklären, dass beim Streichespielen gewisse Regeln einzuhalten sind. Im Idealfall haben sie zudem ein Auge darauf, welche Gegenstände ihre Kinder mit auf die Halloween-Tour nehmen und begleiten ihre Kinder. Auch ist es wichtig, dem Nachwuchs zu erklären, trotz Gruppendrucks nicht bei üblen Streichen mitzumachen.

Zudem gilt:

- Freundlichkeit und Offenheit gegenüber Halloween-Feiernden können dabei helfen, Streiche zu vermeiden. - Gut ausgeleuchtete Weg, Straßen und Hauseingänge geben Sicherheit und halten vor Streichen im Schutz der Dunkelheit ab. - Sofern möglich, sollten teure Dekorationsobjekte an Halloween ins Haus geholt werden. Autos sollten in der Garage oder auf einem gut ausgeleuchteten Platz geparkt werden, Mülltonnen geschlossen und so abgestellt werden, dass Vandalismus verhindert wird. - Offene Feuerquellen (Kürbislaternen, Kerzen) sollten besser mit LED-Lichtern betrieben werden, um Brandgefahren zu minimieren. - Sollten Sie unterwegs sein, ist es ratsam ein Handy dabeizuhaben. Im Falle eines Vorfalls sollten Sie schnell in der Lage sein, Hilfe zu rufen. Im Notfall wählen Sie die 110. - Autofahrer sollten an Halloween besonders umsichtig fahren.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell