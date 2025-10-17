Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion an einem Wohnhaus in Dietzenbach am 16.10.2025 - Zeugen gesucht!

Wiesbaden / Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamts

In der Nacht zum Donnerstag (16.10.) hat ein bislang unbekannter Täter einen Sprengsatz an einer Haustür in der Nelson-Mandela-Straße angebracht, der in der Folge detonierte. Die Haustür wurde durch die Sprengkraft erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6138626).

Das Hessische Landeskriminalamt ermittelt nun zusammen mit dem Polizeipräsidium Südosthessen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit Hochdruck, um diese Tat aufzuklären.

Es erfolgten umfangreiche polizeiliche Maßnahmen, darunter eine Tatortabsuche, Spurensicherung sowie zahlreiche Befragungen. Die am Tatort gefundenen Spuren sowie vorhandene Videosequenzen werden aktuell ausgewertet.

Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Ihre Mithilfe! Eine mögliche Spur könnte im Zusammenhang mit der Tat ein weißer Porsche Cayenne sein, in den der mutmaßliche Täter eingestiegen sein könnte.

Zeugen, die im Zeitraum vom 16.10.25, 23:45 Uhr bis 17.10.25, 01:00 Uhr, im Bereich der Straßen Nelson-Mandela-Weg, Gustav-Heinemann-Ring, Am Stadtpark oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Anwohner, die über eine Videoüberwachung im möglichen Tatzeitraum verfügen, mögen sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rund-um-die-Uhr-Hotline 069/ 8098-1234 melden.

Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, ihre Anfragen an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell