POL-Nordsaarland: Zwei Jugendliche sprühen Graffiti an einer Brücke in Otzenhausen. Polizei sucht Zeugen.

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am Freitagabend, 14.11.2025 gegen 20:30 Uhr, beobachtete ein Jäger zwei Jugendliche beim Sprühen von Graffitis an einer Brücke, in der Eisenbahnstraße in Otzenhausen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Sprühdosen und weitere persönliche Gegenstände wurden durch zurückgelassen. Die Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Jugendlichen und der Tathandlung können der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W. König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

