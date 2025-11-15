Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Jugendliche sprühen Graffiti an einer Brücke in Otzenhausen. Polizei sucht Zeugen.

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am Freitagabend, 14.11.2025 gegen 20:30 Uhr, beobachtete ein Jäger zwei Jugendliche beim Sprühen von Graffitis an einer Brücke, in der Eisenbahnstraße in Otzenhausen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Sprühdosen und weitere persönliche Gegenstände wurden durch zurückgelassen. Die Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Jugendlichen und der Tathandlung können der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell