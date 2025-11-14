Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl im PENNY-Markt in Nonnweiler - Otzenhausen
Wadern (ots)
Die beiden auf den Fotos abgebildeten Frauen stehen im Verdacht, einen Geldbörsendiebstahl zum Nachteil einer Kundin im Penny Markt Nonnweiler-Otzenhausen begangen zu haben.
Wer Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland, Tel.: 0687190010 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- KEDL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell