Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl im PENNY-Markt in Nonnweiler - Otzenhausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wadern (ots)

Die beiden auf den Fotos abgebildeten Frauen stehen im Verdacht, einen Geldbörsendiebstahl zum Nachteil einer Kundin im Penny Markt Nonnweiler-Otzenhausen begangen zu haben.

Wer Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland, Tel.: 0687190010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell