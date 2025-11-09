Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen am Feuerwehrgerätehaus in Buweiler. Polizei sucht Zeugen.
Wadern (ots)
Am Freitagabend, 07.11.2025 in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 20:50 Uhr, wurden am Feuerwehrgerätehaus in Buweiler mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Durch unbekannte Täter wurden hier an einem Opel Astra, VW-Golf und Skoda Octavia Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W. König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell