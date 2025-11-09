Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen am Feuerwehrgerätehaus in Buweiler. Polizei sucht Zeugen.

Wadern (ots)

Am Freitagabend, 07.11.2025 in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 20:50 Uhr, wurden am Feuerwehrgerätehaus in Buweiler mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Durch unbekannte Täter wurden hier an einem Opel Astra, VW-Golf und Skoda Octavia Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.

