Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht in Nonnweiler, Trierer Straße. Polizei sucht Zeugen/Geschädigte.

Nonnweiler (ots)

Am Freitagabend, 07.11.2025, gegen 19:45 Uhr befuhr der hier bekannte Unfallverursacher die Trierer Straße in Nonnweiler. In Höhe des Kraftwerk Fitnessclubs kollidierte er beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel möglicherweise mit einem dort abgestellten Pkw. Angaben zu dem beschädigten Pkw sind bislang nicht bekannt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Tel.Nr.: 06871-90010.

