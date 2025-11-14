Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-jähriger aus Nonnweiler

Wadern (ots)

Seit dem 27.10.2025 wird die 14-jährige Islam A. aus Nonnweiler vermisst. Sie verließ ihre Wohngruppe morgens zum täglichen Schulbesuch, blieb jedoch offenbar vorsätzlich vom Unterricht fern. Nach jetzigen Erkenntnissen wird ein Unglücksfall oder eine mögliche hilflose Lage nicht angenommen, sondern vielmehr von einem vorsätzlichen Fernbleiben der Schülerin ausgegangen. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten noch nicht zu einem Auffinden der Jugendlichen.

Die 14-Jährige Syrerin wird wie folgt beschrieben: Sie ist ca. 160 cm, wiegt geschätzt 70-75kg, trug zuletzt eine schwarze Burka und ein Kopftuch.

Die Vermisste hat Bezugspunkte unter anderem nach Saarbrücken, Lebach und Neunkirchen. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich außerhalb des Saarlandes befindet.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Gesuchten werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/ 90010 erbeten.

