Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand eines LKW

Nonnweiler-Otzenhause (ots)

Am 20.11.2025, gegen 01:11 Uhr, wurde durch eine Zeugin bei der Integrierten Leitstelle des Saarlandes der Brand eines LKW gemeldet. Bei der Brandörtlichkeit handelte es sich um einen Stellplatz neben einem Wohnanwesen in der Bahnhofstraße in 66620 Nonnweiler-Otzenhausen. Das Wohnanwesen ist zurzeit leerstehend. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizeikräfte befanden sich die Löscharbeiten am brennenden LKW bereits im Gange. Der Brand hatte sich vermutlich im Bereich des Kühlergrills entwickelt und von dort auf das Führerhaus ausgebreitet. Der Sachschaden an dem LKW beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Das angrenzende Gebäude wurde durch die Hitzeentwicklung geringfügig beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, PHK Finkler
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

