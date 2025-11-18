PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: STADT und KREIS GIESSEN:eingebrochen

Giessen (ots)

Reiskirchen- eingebrochen

Auf Bargeld, Bekleidung und Schuhe hatten es Unbekannte auf ihrer Diebestour abgesehen. Am Montag (17.11.2025) stiegen sie zwischen 01:10 Uhr und 02:00 Uhr in ein Gebäude in der Parkstraße ein. Sie hebelten zwei Türen und ein Fenster auf und drangen in das dortige Modegeschäft, die Büroräume sowie die Gaststätte ein. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobetrag. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 9143-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

