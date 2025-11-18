Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT und KREIS GIESSEN:eingebrochen

Giessen (ots)

Reiskirchen- eingebrochen

Auf Bargeld, Bekleidung und Schuhe hatten es Unbekannte auf ihrer Diebestour abgesehen. Am Montag (17.11.2025) stiegen sie zwischen 01:10 Uhr und 02:00 Uhr in ein Gebäude in der Parkstraße ein. Sie hebelten zwei Türen und ein Fenster auf und drangen in das dortige Modegeschäft, die Büroräume sowie die Gaststätte ein. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobetrag. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 9143-0 in Verbindung zu setzen.

