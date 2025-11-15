Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Widerstand bei einer Verkehrskontrolle in Weiskirchen. Polizei muss "Taser" einsetzen.

Weiskirchen (ots)

Am Freitagabend, 14.11.2025 gegen 22:25 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte der PI Nordsaarland ein Fahrzeug, welches verdächtigerweise durch ein Wohngebiet in Weiskirchen geführt wurde, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, flüchtete der Fahrzeugführer zu Fuß und wollte sich der Kontrolle entziehen. Seine Flucht erstreckte sich durch mehrere Gärten in der Straße "Im Wittum" und "Dechant-Arenz-Straße" in Richtung Rappweiler. Die männliche Person, welche 41 Jahre alt ist und in einem Ortsteil von Weiskirchen wohnhaft ist, konnte durch einen Polizeibeamten verfolgt und gestellt werden. Die Person zeigte hoch aggressives Verhalten, griff den Beamten mittels Faustschlägen an und leistete erheblichen Widerstand. Die Schläge konnte abgewehrt werde. Um weitere Angriffe und den Widerstand zu unterbinden, setzte der Beamte das DEIG (Distanz-Elektro-Impuls-Gerät, umgangspr. "Taser") ein. Dies zeigte sofort Wirkung, die Person fiel zu Boden und konnte festgenommen werden. Durch die Angriff- und Widerstandshandlung wurden die Beamten nicht verletzt. Durch den Einsatz des "Taser" erlitt die Person leichte Verletzungen in Form von Einstichen durch die Tasernadeln. Der Mann stand unter der Beeinflussung von Betäubungsmittel und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurden in seinem Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden. Nach ärztlicher Begutachtung in einem Krankenhaus und Entnahme einer Blutprobe, wurde die Person in die Obhut eines Angehörigen entlassen. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte, Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis.

