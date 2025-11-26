PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Rauchentwicklung in den Abendstunden

Jena (ots)

Starke Rauchentwicklung sowie Brandgeruch meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Dienstagabend, gegen 21:20 Uhr, aus einem Schulgebäude in der Dammstraße. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei trafen zeitnah am Einsatzort ein. Hier konnte Rauch aus dem 2. Obergeschoss her festgestellt werden. Die Kameraden löschten die betreffende Stelle ab. Der betroffene Bereich wird gerade saniert, sodass mehrere Dämmmaterialien sowie Verpackungen gelagert waren. Wie sich diese entzünden konnten, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Unberechtigte Personen waren nicht vor Ort. Auch war die Verschlusssicherheit bei Eintreffen des Sicherheitsdienstes gegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

