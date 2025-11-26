Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auflieger als Projektionsfläche missbraucht

Weimar (ots)

Bereits am 21. November stellte ein Fahrer eines Speditionsunternehmens einen Auflieger im Bereich der Straße Am Boddengraben ab und fuhr mit der Zugmaschine weiter. Dies nutzten unbekannte Schmierfinke, um an den Auflieger mehrere Graffiti anzubringen. Insgesamt brachten der oder die Täter fünf großflächige Schriftzüge mit ablehnenden und diffamierenden Äußerungen gegen die Polizei an. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 3.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

