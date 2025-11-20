PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringendorf

Rucksack aus unverschlossenem Transporter gestohlen

Aus einem unverschlossenen Transporter hat am Mittwochvormittag ein bislang noch unbekannter Mann einen Rucksack gestohlen. Der Verdächtige schaute zunächst in den Fahrerraum des geparkten Wagens, kehrte kurze Zeit später zurück, öffnete die Beifahrertüre und nahm den dort liegenden Rucksack samt Inhalt an sich. Ein Zeuge konnte den Diebstahl beobachten und verständigte das Polizeirevier Sigmaringen, das anhand der Personenbeschreibung erste Ermittlungen zum Tatverdächtigen aufgenommen hat. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kraftfahrzeuge, auch nur bei kurzen Parkvorgängen, stets abgeschlossen werden sollten, um keine günstigen Tatgelegenheiten zu schaffen.

Meßkirch

Kind auf Fahrrad von Unbekannten angegangen

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Meßkirch, nachdem ein Kind angibt, am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr auf einem Fußweg zwischen Hofgarten und Stadtmitte auf seinem Fahrrad von Unbekannten angegangen worden zu sein. Den Schilderungen zufolge soll einer der Unbekannten dabei auch zugeschlagen haben. Personen, die am Mittwochmittag im Bereich des Fußwegs unterwegs gewesen sind und möglicherweise Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden. Während einer der Unbekannten als etwa 175 cm groß und mit kurzen blonden lockigen Haaren beschrieben wird, hatten zwei Begleiter offenbar kurze, helle, glatte Haare. Bekleidet waren die Personen demnach mit einem blauen Pullover mit Totenkopf-Motiv, grauer Hose sowie rotem T-Shirt und weißen Schuhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

