PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg
Landkreis Ravensburg (ots)
Weingarten
Vorfahrt missachtet - Fahrer flüchtet
Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Polizei Weingarten nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Abt-Hyller-Straße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr von der Straße "Promenade" aus Baienfurt kommend und missachtete an der Kreuzung zur Abt-Hyller-Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden Nissan-Fahrerin. Der Unbekannte streifte das Heck des Nissan und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Am Wagen der 55-jährigen Nissan-Fahrerin entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, oder Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden. Der Unfallverursacher war mit einem weißen Pkw unterwegs.
Wolpertswende
Nach Einbrüchen - Polizei kommt Tätern auf die Spur
Nach mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Wohnhäuser in Mochenwangen gehen die Ermittler einer ersten Spur auf die Täter nach. Da aus einem der Häuser unter anderem ein Laptop entwendet worden war, konnten Ermittler eine Ortung anstellen. In Zusammenarbeit mit der Polizei in Österreich und Slowenien wurden schließlich drei Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 63 Jahren stoppen, die sich zumindest mit Teilen des Diebesguts ins Ausland abzusetzen versuchten. Einen Teil des noch vorhandenen Stehlgutes wurde durch die slowenischen Polizisten sichergestellt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten zu möglicherweise weiteren Tatbeteiligten dauern derzeit an.
Wangen
Gabelstapler-Fahrer übersieht Pkw - Motorblock aufgespießt
Der Fahrer eines Gabelstaplers hat am Mittwochmittag im Gewerbegebiet bei Geiselharz einen Unfall verursacht und einen Pkw "aufgespießt". Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Straße übersah der Lenker des Staplers einen herannahenden Audi-Fahrer und erfasste den Wagen mit seiner Gabel. Die Gabeln des Staplers bohrten sich dabei seitlich in den Motorblock des Autos. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro.
