Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: "Nacht der Bewerber" im Polizeirevier Friedrichshafen

  • Bild-Infos
  • Download

Ravensburg/Friedrichshafen (ots)

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Ravensburg informieren am Donnerstag, 04. Dezember 2025, von 17 bis 21 Uhr auf dem Gelände des Polizeireviers Friedrichshafen in der Ehlersstraße 35 über den Polizeiberuf, die Einstellungsvoraussetzungen, die Ausbildung und das Bachelorstudium bei der Polizei.

Im Rahmen der sogenannten "Nacht der Bewerber" erwarten die potentiellen neuen Kolleginnen und Kollegen Vorführungen und Informationsinseln, die die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Polizeiberufs anschaulich darstellen und einen Blick hinter die Kulissen bieten. Unter anderem können die interessierten Besucherinnen und Besucher zusammen mit der Spurensicherung einen nachgestellten Tatort begutachten, den Flug der Polizeidrohne verfolgen oder sich erste Eindrücke in den polizeilichen Einsatzfahrzeugen verschaffen und vieles mehr. Welche Herausforderungen und Chancen eine Karriere bei der Polizei bietet, vermitteln Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die aktuell in Ausbildung oder im Studium sind. Mit ihren Eindrücken aus erster Hand stehen sie dem potenziellen Nachwuchs Rede und Antwort.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei vorstellen können oder noch unschlüssig sind.

Alle weiteren Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Baden Württemberg unter www.karriere-polizei-bw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Patricia Germann
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

