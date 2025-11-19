Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schuppen auf ehemaligem Betriebsgelände bei Brand zerstört

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Beim Brand eines Schuppens auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Charlottenstraße ist am Mittwochnachmittag Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro entstanden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Rettungskräfte wurden gegen 14.15 Uhr von mehreren Anrufern verständigt, weil zunächst Rauch aus dem Schopf drang. Wenig später stand das Gebäude in Vollbrand. Ein Pkw, der in dem Schuppen abgestellt war, wurde ebenfalls Opfer der Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften am Brandort eingesetzt war, brachte das Feuer unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Auf dem Gelände befindliche Kraftstofftanks waren allesamt leer, weshalb davon keine Gefahr ausging. Vorsichtshalber mussten die Bewohner benachbarter Häuser ihre Wohnungen verlassen, konnten jedoch gegen 15.30 Uhr in diese zurückkehren. Die Feuerwehr setzte aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Warnmeldung für die Bevölkerung ab. Die Polizei sperrte die Straßen um das Brandobjekt, wodurch es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kommt. Die Löscharbeiten werden bis in den frühen Abend andauern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die gegen 14 Uhr Verdächtiges auf dem Gelände wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell