Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gegen Fahrzeuge geprallt

Gesundheitliche Probleme dürften die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in der Ehlersstraße gewesen sein. Eine 41 Jahre alte Smart-Fahrerin war in Richtung Ailinger Straße unterwegs und fuhr ungebremst in den Kreisverkehr bei der Goethestraße ein und kollidierte mit einem im Kreisel fahrenden Opel. Von dort abgewiesen lenkte sie ihren Wagen in die Goethestraße und stieß mit einem Iveco-Transportfahrzeug zusammen. Die Frau wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro.

Friedrichshafen

Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag einen Abbruchhammer von einer Baustelle in der Friedrichstraße gestohlen. Aufgrund des Gewichts von rund 150 Kg gehen die Ermittler des Polizeipostens Friedrichshafen-Altstadt davon aus, dass mindestens zwei Personen mit einem entsprechenden Fahrzeug am Werk waren. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Tettnang

Zustellungen im Müll entsorgt

Weil er im Verdacht steht, in der vergangenen Woche mehrere hundert Briefe und Kataloge im Bereich Tettnang einfach in einer Papiertonne entsorgt zu haben, anstatt sie ordnungsgemäß auszuliefern, ermittelt der Polizeiposten Tettnang aktuell gegen einen Zusteller. Ein Anwohner hatte die verdächtig gefüllte Tonne bemerkt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kamen die Beamten dem Mann auf die Spur. Er wird nun wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses zur Anzeige gebracht.

Überlingen

Kabel von Baustelle gestohlen

Nachdem Unbekannte zwischen vergangenem Donnerstag und Montag auf einer Baustelle in der Maria-Löhle-Straße Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet haben, ermittelt die Polizei Überlingen. Die Täter durchtrennten und stahlen mehrere Kabel des Heizkreisverteilers des Rohbaus. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Auto kommt auf dem Dach zum Liegen

Auf dem Fahrzeugdach endete die Fahrt für einen 22 Jahre alten Mercedes-Lenker am Montag gegen 14.45 Uhr auf der L 204 zwischen Urnau und Roggenbeuren. Aus unbekannter Ursache geriet er in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen drehte sich und kam in einem Bachlauf auf dem Dach zum Liegen. Verletzt wurde der 22-Jährige nicht. An seinem Wagen entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Heiligenberg

Rathausscheibe mit Stein eingeworfen

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende hinweg die Scheibe eines Kellerfensters des Rathauses Heiligenberg in der Schulstraße mit einem Stein eingeworfen. Der Polizeiposten Salem ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen der offenbar mutwilligen Tat, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Berauscht Unfall gebaut

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 22-Jähriger rechnen, der am späten Dienstagabend offenbar berauscht mit seinem Wagen von der Bodanstraße abgekommen und in einem Garten zum Stehen gekommen ist. Gegen 22.15 Uhr fuhr er in Richtung Alte Poststraße und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr einen Zaun, überschlug sich in einer Gartenhecke und kam auf der Seite zum Liegen. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden, halfen dem jungen Mann aus dem BMW. Als der 22-Jährige versuchte, zu flüchten, wurde er von den Passanten gestoppt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer deutlichen Alkoholisierung und einer Beeinflussung durch andere berauschende Substanzen. Der Fahrer wurde daher zur Entnahme einer Blutentnahme und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Insgesamt dürfte sich der beim Unfall entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen.

Frickingen

Rollerfahrer von Pkw erfasst

Verletzungen hat sich ein 46-jähriger Motorroller-Fahrer zugezogen, als er am Mittwochmorgen im Kreisverkehr der Heiligenberger Straße von einem Pkw erfasst wurde. Der 47 Jahre alte Audi-Fahrer fuhr gegen 8.30 Uhr von der Leustetter Straße in den Kreisel ein, übersah dabei den Zweiradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. In der Folge kam es zur Kollision und der Zweiradlenker stürzte zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung seiner eher leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden fiel gering aus.

