Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Küche durch Fettbrand zerstört

Am Montag gegen 18 Uhr ist es in einem Wohnhaus im Dreiländerring zu einem Brand in der Küche einer Wohnung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Wohnungsmieter Essen in heißem Fett zubereiten und verließ dabei kurzzeitig die Küche. Derweil geriet das Fett in Brand. Der 70-Jährige versuchte erfolglos den Brand zu löschen und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die Wehrleute löschten den Brand, der an Küche und Gebäude einen Schaden von rund 50.000 Euro zur Folge hatte. Verletzt wurde niemand.

Waldburg

Betrug über Online-Kleinanzeigen - Polizei warnt vor falschen Kaufinteressenten

Die Polizei warnt vor Betrugsfällen im Zusammenhang mit Verkaufsanzeigen auf Online-Plattformen. In den vergangenen Tagen wurden der Polizei zwei Anzeigen aus der Region Vogt gemeldet, bei denen Verkäuferinnen und Verkäufer auf betrügerische Kaufangebote hereingefallen sind. In einem Fall wollte eine Frau ein Sportgerät über die Plattform verkaufen. Eine angebliche Käuferin nahm Kontakt per E-Mail auf und übersandte einen Link, über den angeblich sicher bezahlt werden könne. Nach der Preisgabe ihrer Kreditkartenkonten wurden von ihrem Konto Abbuchungen getätigt, die durch die Bank der Frau glücklicherweise noch verhindert werden konnten. Weniger Glück hatte ein Mann, der ein Fahrrad verkaufen wollte. Auch bei ihm meldete sich ein angeblicher Kaufinteressent, und verschickte einen Bezahl-Link. Der arglose Mann übersandte seine Kreditkartendaten, wodurch letztlich knapp 5.000 Euro unberechtigt von seinem Konto abgebucht wurden. Der Polizeiposten Vogt ermittelt in beiden Fällen wegen Betruges. In dem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals davor, bei Onlinegeschäften Zahlungen über unbekannte Links anzunehmen oder zu tätigen. Sollten Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, melden Sie sich bei der Polizei und verständigen Sie Ihre Bank über die unberechtigte Zahlung.

Weingarten

Polizei stoppt Traktorfahrer

Wegen gleich mehrerer Verstöße ist am Montag gegen 16.45 Uhr ist auf der L 317 zwischen Weingarten und Unterankenreute eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger aus dem Verkehr gezogen worden. Der 52-jährige Fahrer war trotz Regen und Dämmerung ohne Beleuchtung am Fahrzeug unterwegs. Zudem war die Kennzeichnung und Bereifung des Gespanns mangelhaft. Auch war der Fahrer deutlich zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle stellte die Polizei außerdem fest, dass sich in der Zugmaschine insgesamt vier Personen befanden, obwohl das Fahrzeug lediglich zwei Sitzplätze aufweist - darunter zwei Kleinkinder. Eines der Kinder war hierbei auf dem Schoß der Mutter, während das andere im Fußraum sitzen musste. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt, er hat nun mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen.

Leutkirch

Pkw mit gestohlenen Kennzeichen auf Feld aufgefunden

Ermittlungen hat das Polizeirevier Leutkirch eingeleitet, nachdem die Beamten von einer Zeugin über einen mitten in einem Feld abgestellten VW Golf informiert wurden. Der Wagen stand weit abseits der Straße auf einer Wiese zwischen Wuchzenhofen und Muthmannshofen, Türen und Kofferraum waren geöffnet. Erst bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass am Auto vorne und hinten unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren - beide waren als gestohlen gemeldet worden. Angaben der Zeugin zufolge dürfte der Wagen bereits seit Samstag in der Wiese gestanden sein. An beiden Tagen habe sie eine unbekannte Person in der Nähe gesehen, die nicht näher beschrieben werden konnte. Die Ermittler bitten daher unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise in Zusammenhang mit dem schwarzen VW Golf oder verdächtigen Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell