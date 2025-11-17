PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst setzt auf Verkehrskontrollen

Hagen (ots)

Bei ihrem letzten Schwerpunkteinsatz am Sonntag (16.11.2025) ahndeten die Einsatzkräfte der Polizei unter anderem zahlreiche Verkehrsverstöße. In den Stadtteilen Wehringhausen und Altenhagen sowie im Bereich des Hauptbahnhofes waren beispielsweise für mehrere Falschparker und einen Raser Verwarngelder fällig. Außerdem leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da mehrere Personen ihr Handy am Steuer nutzten. Sie erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Zudem stellten sie mehrere Personen fest, die auf einem Spielplatz rauchten, unter anderem Cannabis, und Alkohol tranken. Auch hier fertigten die Beamten Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

