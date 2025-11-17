Polizei Hagen

POL-HA: 42-Jähriger fährt alkoholisiert mit Fahrrad

Hagen-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung stellte am Sonntagmorgen (16.11.2025) einen alkoholisierten 42-Jährigen fest, der mit seinem Fahrrad auf der Frankfurter Straße unterwegs war.

Der Mann fuhr um etwa 5.50 Uhr in Richtung Eilper Straße, als Streifenbeamte auf die schwankende Fahrweise des Radfahrers aufmerksam wurden. Sie führten eine Personenkontrolle bei dem Mann durch und stellten fest, dass der Mann im Gespräch lallte und sein Gleichgewicht nicht halten konnte. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Bei der Befragung bestätigte er, dass er in der Nacht verschiedene alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein Arzt entnahm dem Mann zur weiteren Beweisführung für die polizeilichen Ermittlungen eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte leiteten ein Verfahren gegen den Mann. (rst)

