Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Mann stiehlt Sparschwein aus Arztpraxis

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stahl am Freitagnachmittag (14.11.2025) ein Sparschwein aus einer Arztpraxis in Wehringhausen und verletzte eine Mitarbeiterin, die ihn an der Flucht hindern wollte. Der Unbekannte betrat die Praxis in der Buscheystraße gegen 14.25 Uhr und wollte sich als Patient aufnehmen lassen. Nachdem die Mitarbeiterin der Praxis ihm die dazu notwendigen Unterlagen ausgehändigt hatte, nahm der Mann das auf der Empfangstheke stehende Sparschwein an sich und ging zur Ausgangstür. Die Mitarbeiterin hielt die Tür zu, um ihn an der Flucht zu hindern. Dabei kam es zu einer Rangelei, bei der die Mitarbeiterin leicht verletzt wurde. Der Mann schubste die Frau zur Seite und flüchtete über die Grünstraße in Richtung des Friedhofs. Der Täter war etwa 25 bis 35 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß. Er hatte wenige, dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke sowie ein graues Oberteil. Die Kripo ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

