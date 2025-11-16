Polizei Hagen

POL-HA: Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Hagen (ots)

Am 15.11.2025 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Wehringhauser Straße in Hagen, Ortsteil Wehringhausen, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei welchem erheblicher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort, konnte aber von der Polizei gestellt werden.

Ein 71-jähriger Hagener befuhr mit seinem orangen Pkw Mitsubishi Space Star die Wehringhauser Straße in Richtung Hagen und ordnete sich an der Einmündung Kuhlerkamp auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-jähriger Hagener mit seinem Peugeot 308 und spanischer Zulassung den linken Geradeausfahrstreifen an ebendieser Einmündung.

Beim Überholen kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw.

Offenbar emotional unkontrolliert bekundete der 36-Jährige Autofahrer zudem gegenüber dem 71-jährigen Fahrzeugführer seine persönliche Missachtung durch Verwendung mehrere Gesten. Er habe ihm zunächst den Vogel und unmittelbar folgend den Scheibenwischer gezeigt. Sodann sei 36-jährige von der Unfallstelle geflüchtet.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt.

Die Polizei hat sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallflüchtigen eingeleitet. Diese führten zum Erfolg. In Herdecke wurde er fahrender Weise angetroffen und angehalten. Ein korrespondierendes Schadenbild am Fluchtfahrzeug wurde festgestellt.

Gegen den aggressiven Unfallverursacher wurde eine Strafanzeige gefertigt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird derzeit geprüft, ob die ausländische Zulassung des Fahrzeugs den diesbezüglichen Vorschriften entspricht. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell