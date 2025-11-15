PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hagen - Remberg Einbruch und Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus

Hagen (ots)

Am 14.11.2015 zwischen 05:15 Uhr und 17:40 Uhr wurde, in der Kleiststraße, in die Wohnung eines 32-jährigen Hageners eingebrochen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam über die Wohnungseingangstür Zutritt zur Wohnung, wobei diese beschädigt wurde. Die Wohnung wurde anschließend komplett durchwühlt. Zur genauen Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zusätzlich kam es im selben Mehrfamilienhaus zu einem Einbruchsversuch. An der Wohnungseingangstür einer 65-jährigen Hagenerin wurden Beschädigungen festgestellt, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Es entstand Sachschaden an der Wohnungseingangstür.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf die Täterschaft und die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Am Tatort wurden durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. (ao)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:15

    POL-HA: Randalierer zwei Mal hintereinander in Ausnüchterungszelle gebracht

    Hagen-Boele (ots) - Donnerstagabend (13.11.) wurde der Polizei eine verdächtige Person in der Schwerter Straße gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung traf um 23.45 Uhr auf einen 46-Jährigen, der sich wenig kooperativ und stetig aggressiver verhielt. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an, um einen möglichen Angriff zu unterbinden. ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:01

    POL-HA: 60-jähriger Ladendieb leistet Widerstand

    Hagen-Mitte (ots) - Am Donnerstagnachmittag (13.11.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 60-jähriger Mann die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte. Zudem wehrte er sich gegen eine Fixierung. Der 60 Jahre alte Mann fiel um 16.40 Uhr als Ladendieb in einem Discounter an der Elberfelder Straße auf. Mitarbeitende des Geschäfts bemerkten die Tat und alarmierten die Polizei. Während die Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren