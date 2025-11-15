Polizei Hagen

POL-HA: Hagen - Remberg Einbruch und Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus

Hagen (ots)

Am 14.11.2015 zwischen 05:15 Uhr und 17:40 Uhr wurde, in der Kleiststraße, in die Wohnung eines 32-jährigen Hageners eingebrochen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam über die Wohnungseingangstür Zutritt zur Wohnung, wobei diese beschädigt wurde. Die Wohnung wurde anschließend komplett durchwühlt. Zur genauen Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zusätzlich kam es im selben Mehrfamilienhaus zu einem Einbruchsversuch. An der Wohnungseingangstür einer 65-jährigen Hagenerin wurden Beschädigungen festgestellt, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Es entstand Sachschaden an der Wohnungseingangstür.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf die Täterschaft und die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Am Tatort wurden durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. (ao)

