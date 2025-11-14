Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer zwei Mal hintereinander in Ausnüchterungszelle gebracht

Hagen-Boele (ots)

Donnerstagabend (13.11.) wurde der Polizei eine verdächtige Person in der Schwerter Straße gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung traf um 23.45 Uhr auf einen 46-Jährigen, der sich wenig kooperativ und stetig aggressiver verhielt. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an, um einen möglichen Angriff zu unterbinden. Der Randalierer war stark alkoholisiert, hatte einen Platzverweis ignoriert und war bereits als Tatverdächtiger eines Ladendiebstahls aufgefallen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten ihn die Einsatzkräfte in eine Ausnüchterungszelle. Ein Testgerät zeigte, dass der 46-Jährige mit über 2,3 Promille erheblich alkoholisiert war. Am Freitag konnte der Mann zunächst gegen 6 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. 2,5 Stunden später musste er jedoch erneut in Gewahrsam genommen werden, nachdem er stark alkoholisiert auf der Boeler Straße auf dem Zebrastreifen lag. Er hatte in der Zwischenzeit wieder so viel Alkohol getrunken, dass ein Testgerät 3 Promille anzeigte. Nach ärztlichen Untersuchung brachten Polizisten den Mann erneut in eine Ausnüchterungszelle. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell